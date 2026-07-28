FGTS distribuirá R$ 13 bilhões em lucros para 138 milhões de trabalhadores

Valor será depositado nas contas vinculadas até o dia 31 de agosto
Medida beneficiará aproximadamente 138,2 milhões de trabalhadores em todo o país / Ilustrativa
O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou, nesta terça-feira (28), a distribuição de R$ 13,04 bilhões aos trabalhadores referente ao lucro obtido pelo fundo durante o exercício de 2025.
O montante representa 89% do resultado positivo de R$ 14,65 bilhões registrado no período. A medida beneficiará aproximadamente 138,2 milhões de trabalhadores em todo o país.
Conforme a decisão do colegiado, o valor será creditado de forma proporcional ao saldo existente em cada conta vinculada do FGTS em 31 de dezembro de 2025. Quanto maior o saldo disponível na data de referência, maior será a parcela recebida.
Os depósitos deverão ser realizados até 31 de agosto, conforme determina a legislação vigente.
Terão direito à participação nos lucros os trabalhadores que possuíam saldo positivo em contas do FGTS no encerramento de 2025, incluindo tanto as contas ativas quanto as inativas.
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