31 de Outubro de 2025 • 16:53

Economia

Finados: Procon-MS encontra diferenças de preços de flores de até 194,12%

A maior variação encontrada foi no crisântemo pequeno

Redação

Publicado em 31/10/2025 às 14:31

Atualizado em 31/10/2025 às 14:47

Pesquisa do Procon relacionada ao Dia de Finados / Divulgação

As diferenças de preços dos vasos de flores entre os diversos comércios chegam a 194,12% em Campo Grande. É o que revela pesquisa do Procon Estadual relacionada ao Dia de Finados.

A maior variação encontrada foi no crisântemo pequeno. Já a segunda maior foi da kalanchoe pequena, que registrou diferença de 153,16%. A pesquisa em campo foi realizada no dia 22 de outubro de 2025, em 10 estabelecimentos de perfis distintos, entre floriculturas, mercados e casas de artigos religiosos.

O levantamento abrangeu 59 produtos tradicionalmente procurados nesta época do ano, como velas e flores. No grupo das velas, as variações de preços entre marcas e tamanhos foram discretas.

Na maioria dos casos, os valores se mantiveram estáveis. A maior oscilação identificada foi na vela palito nº 6, com preço médio de R$ 9,99 (pacote com 8 unidades) e diferença de até 73,71% entre os estabelecimentos pesquisados.

O Procon/MS, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), recomenda aos consumidores que exijam nota fiscal e evitem comprar esses produtos de vendedores não autorizados, para não incentivar a informalidade e prejudicar a economia local.

Confira a pesquisa aqui.

*Com informações da Comunicação Sead

