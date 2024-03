Funtrab inicia semana com mais de 4 mil vagas de emprego disponíveis

Divulgação Funtrab

Mato Grosso do Sul começa mais uma semana com diversas vagas de trabalho disponíveis para sua população na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). Nesta semana o órgão, vinculado à Semadesc e ao Governo do Estado, oferece 4.335 vagas.

Em Campo Grande são 1.759 postos de trabalho em aberto, com vagas diversas para açougueiro, agente de viagem, ajudante de cozinha, arte-finalista, assistente administrativo, balconista, carpinteiro, confeiteiro, contador, criador de conteúdo digital, cuidador de idosos, eletricista, engenheiro de produção, farmacêutico, entre tantas outras carreiras.

Além disso, a Funtrab oferece a intermediação de vagas também para PcDs (Pessoas com Deficiência). Nesta segunda-feira (18) são 97 vagas para inúmeras funções, entre elas motorista de ônibus, mecânico, pedreiro e até vigilante.

Já no interior, há vagas em dezenas de cidades. Em Amambai são 66, enquanto em Aparecida do Taboado são 89 e em Aquidauana também 66. Bataguassu aparece na lista com 121 vagas, Batayporã com 164, Caarapó com 96, Cassilândia com 246 e Chapadão do Sul com 322 vagas.

Também aparecem na lista Costa Rica (106 vagas), Corumbá (53), Dourados (294), Itaquiraí (59), Ivinhema (67), Maracaju (32), Naviraí (76), Nova Alvorada do Sul (44), Nova Andradina (91), Paranaíba (28), Ponta Porã (34), Ribas do Rio Pardo (35) e Rio Brilhante (72), além de Sidrolândia com 206 vagas e Três Lagoas com 95 postos em aberto.

A lista completa de vagas e os endereços das unidades da Casa do Trabalhador em cada uma das cidades você pode conferir no link logo abaixo. Além da intermediação de empregos, a Funtrab oferece o serviço de requerimento do Seguro-desemprego.

LISTA COMPLETA DE VAGAS NA FUNTRAB NESTA SEGUNDA (18)

Os interessados nos serviços devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Outra opção de atendimento, fora a Casa do Trabalhador, são as unidades da Rede Fácil em Campo Grande.

Fácil Aero Rancho - Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho

Atendimento: toda segunda-feira, das 8h às 13h

Fácil Guaicurus - Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento

Atendimento: toda quarta-feira, das 8h às 13h

Fácil General Osório - Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino

Atendimento: toda quinta-feira, das 8h às 13h