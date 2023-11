Flores e velas podem ter variação de preços de até 208% no Dia de Finados

Comércio de flores / Divulgação

As homenagens no Dia de Finados, que ocorrem nesta quinta-feira (2), vão demandar pesquisa por parte dos consumidores que pretendam adquirir flores e velas para a ocasião. Isso porque a variação de preços nos itens pode ser superior a 208%.

Dez estabelecimentos de Campo Grande fazem parte do levantamento realizado, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, por equipes de pesquisa do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

O vaso tamanho 11 de Kalanchoe, ou flor da fortuna, pode ser encontrado por R$ 6,49 em um atacadista no Bairro Mata do Jacinto, enquanto floricultura na Vila Bandeirante o vende a R$ 20. Tal variação, de 208,17%, é a maior entre os oito itens listados na pesquisa.

Entre as velas a diferença pode chegar a 186,09%. Caso da vela de número cinco comprada por R$ 4,89 em atacadista no Residencial Girassóis ou R$ 13,99 em supermercado no Santa Fé.

Conforme o secretário-executivo do Procon/MS, Antonio José Angelo Motti, o levantamento pode ser utilizado como referência na pesquisa do melhor preço disponível para aquisição de produtos. Ele relembra que os valores encontrados nas empresas estão sujeitos a atualização.

Cinco supermercados e cinco floriculturas foram visitados pelas equipes de pesquisa. O levantamento completo está disponível por meio desse link.