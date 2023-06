FPM de junho repassa R$ 54 milhões para cidades de MS

Prefeitura de Três Lagoas

Cidades de Mato Grosso do Sul receberão R$ 54 milhões na segunda parcela do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) de maio. Os 79 municípios do Estado dividem o valor. As informações são do Midiamax.

Conforme a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), a União depositará o valor na próxima terça-feira (20). Neste ano, o segundo decêndio é 3,85% menor do que o de 2022. Em MS, a parcela de 2023 tem mais de R$ 2 milhões a menos que no ano passado.

Segundo o site, em Campo Grande, o repasse será de R$ 5,7 milhões. O município recebe os maiores valores por ser a capital do Estado.

Enquanto Dourados, como segunda maior cidade, recebe R$ 2,7 milhões. Assim, segundo os coeficientes, Três Lagoas fica com R$ 1,7 milhão e Corumbá com R$ 1,6 milhão. Por fim, Ponta Porã deve receber R$ 1,5 milhão.

Vale lembrar que os valores do FPM mencionados são brutos. Ou seja, ainda passam por descontos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), Saúde e Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

FPM

O segundo decêndio do Fundo de Participação Municipal é 46% maior do que o enviado aos municípios no ano passado. O FPM é uma transferência de recursos financeiros da União para os municípios de todo o Brasil. O cálculo da quantia considera a população de cada município brasileiro e a renda per capita de cada estado. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) é a base para ambos os dados.