Frio e safra favorecem queda nos preços de hortifrutis na Ceasa-MS

Preço da manga está em queda / Ceasa-MS

A Ceasa-MS (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta segunda-feira (21) a atualização dos preços praticados no entreposto. A nova tabela indica queda nos valores de alguns produtos hortifrutigranjeiros, impulsionada pelo clima mais frio e pela boa fase da produção.

Entre os destaques está a alface, que apresentou redução no preço devido à menor demanda durante os dias frios. A caixa com 7 kg da verdura está custando em média R$ 30, cerca de 14% mais barata do que na semana passada.

A cebola nacional também ficou mais em conta. O saco de 20 kg, que era vendido a R$ 45, agora custa R$ 40, representando uma queda de 11%.

Já entre as frutas, a manga da variedade Tommy apresentou recuo de 7%. A caixa com 6 kg está sendo comercializada por R$ 60.

Por outro lado, o tomate do tipo longa vida registrou aumento. A caixa com 25 kg passou a custar R$ 140. O melão espanhol também teve alta e agora está sendo vendido a R$ 60 a caixa de 13 kg, 9% mais caro em relação ao levantamento anterior.

As variações refletem o comportamento do mercado e as condições de produção, que influenciam diretamente os preços repassados aos consumidores e comerciantes.

