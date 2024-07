Fundo de investimento do agro cresce 147% nos últimos 12 meses

Estoque de CPR aumenta 36% no último ano / Divulgação

O valor do patrimônio líquido dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio ( Fiagro ) cresceu 147% nos últimos 12 meses, atingindo R$ 38 bilhões de reais. Já o Estoque de Cédulas de Produto Rural (CPR) cresceu 36% no mesmo período, chegando a R$ 351 bilhões de reais em junho. Os dados estão disponíveis no Boletim de Finanças Privadas do Agro, em edição recém-publicada no site do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) .

As Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) apresentaram um crescimento mais tímido no período em questão, de 12%, reflexo do desempenho mais contido desde o início do ano. Contudo, a LCA atingiu a marca significativa de R$ 472 bilhões de contratações no último mês.

Juntos, CPR e LCA, seguem como as principais fontes de recursos privados direcionados ao financiamento do agronegócio, o que demonstra sua importância para o financiamento das atividades rurais no país.

Por fim, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) cresceram 26% e 8%, respectivamente, de junho de 2023 a junho de 2024. Ao final desse período, os estoques de CRA e CDCA atingiram o valor de R$ 140 e R$ 32 bilhões de reais, respectivamente.

Dados mais detalhados podem ser consultados diretamente no site do ministério através da nova edição do Boletim de Finanças Privadas do Agro .

*Com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária