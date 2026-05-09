Acessibilidade

09 de Maio de 2026 • 10:46

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Gás do Povo: governo fixa data de pagamento no dia 10 de cada mês

Programa atende 15 milhões de famílias em todo o país

Agência Brasil

Publicado em 09/05/2026 às 07:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Agencia Brasil

O benefício do Programa Gás do Povo será pago sempre no dia 10 de cada mês, independentemente de a data cair em fim de semana ou feriado, informou nesta sexta-feira (8) o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A medida começa a valer já neste domingo (10), quando será liberado o crédito de maio para 2,71 milhões de famílias brasileiras.

De acordo com o MDS, o investimento total em maio será de R$ 288,66 milhões. O programa garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único.

Como funciona
O benefício é concedido de acordo com o tamanho da família registrada no Cadastro Único.

A regra funcionam assim:

famílias com dois ou três integrantes recebem um vale a cada três meses;
famílias com quatro ou mais pessoas recebem um vale a cada dois meses.
Segundo o governo, o vale anterior permanece válido até o dia 9 do mês seguinte ao novo pagamento.

Em maio, cerca de 345 mil famílias entrarão no programa pela primeira vez.

Alcance nacional
Atualmente, o Gás do Povo atende 15,05 milhões de famílias em todo o Brasil, alcançando aproximadamente 45,19 milhões de pessoas.

A maioria dos benefícios é destinada a mulheres responsáveis pelos lares.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

ECONOMIA

Dólar cai para R$ 4,95 e fecha no menor valor em dois anos

ECONOMIA

Desemprego no 1º trimestre é de 6,1%, o menor já registrado no período

ECONOMIA

Dólar fecha abaixo de R$ 5, e bolsa cai com cautela global

Câmbio recua com alívio externo, Ibovespa perde 2,55% na semana

ATENÇÃO

Caixa inicia amanhã (16) o pagamento do Bolsa Família de abril

Publicidade

O Rasta Viajero

Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

ÚLTIMAS

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 36 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

POLÍTICA

Câmara aprova MP que prevê renovação automática de CNH

Texto beneficia inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo