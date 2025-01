Gasolina comum atinge preço de R$ 7,55 em Dois Irmãos do Buriti

Morador reclama de altas preços / Leitor O Pantaneiro

Moradores de Dois Irmãos do Buriti, município, estão enfrentando um aumento significativo no preço da gasolina comum, que chegou a R$ 7,55 por litro. A alta nos valores do combustível tem gerado preocupação entre os habitantes da região, que relatam dificuldades em abastecer seus veículos com o preço elevado.

Em comparação com a capital, Campo Grande, onde o preço do litro da gasolina comum varia entre R$ 5,89 e R$ 6,69, o valor em Dois Irmãos do Buriti se destaca como um dos mais altos do estado. Em Sidrolândia, a gasolina comum é encontrada a R$ 6,20

Ailton Lúcio da Silva, morador local, lamenta a situação e conta que, no distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia, o combustível ainda é mais barato. “Aqui em Dois Irmãos, o preço está muito alto. O pessoal tem comprado gasolina em outras cidades, como Sidrolândia ou Aquidauana, mas e quem não tem condições de ir até lá?”, questiona Ailton.

Embora não exista um preço tabelado para os combustíveis, a Petrobras é a responsável por determinar os valores praticados no Brasil, levando em consideração a variação dos preços no mercado internacional.

Reajuste de ICMS

A situação tende a se agravar com o reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto para entrar em vigor no dia 1º de fevereiro. A partir dessa data, o imposto sobre o litro de gasolina aumentará em R$ 0,10, e o ICMS sobre o diesel terá um acréscimo de R$ 0,06. O aumento não afetará o etanol. A medida foi definida em outubro do ano passado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

De acordo com o Confaz, a nova alíquota de ICMS será de R$ 1,47 por litro de gasolina e R$ 1,12 por litro de diesel. A decisão sobre repassar ou não o aumento aos consumidores finais cabe aos postos de combustíveis, mas, na maioria dos casos, o reajuste é repassado diretamente para os motoristas.

O Confaz explicou que os ajustes no ICMS refletem o compromisso dos estados em manter um sistema fiscal equilibrado e que responda às variações de preços do mercado, promovendo a justiça tributária.

Como denunciar abusos nos preços

Diante dessa situação, consumidores que se sentirem lesados podem denunciar preços abusivos através do telefone 151 ou pelo “Fale Conosco” do site do Procon-MS. Para formalizar a denúncia, é necessário apresentar o comprovante de compra do combustível.