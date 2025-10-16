Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 17:49

Economia

Gasolina comum registra maior variação de preços em Campo Grande

O diesel S500 comum apresentou preço médio de R$ 5,92

Redação

Publicado em 16/10/2025 às 14:59

Os consumidores também devem estar atentos às diferenças de preço / Divulgação

Pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul identificou que a gasolina comum apresentou a maior variação de preços entre os combustíveis comercializados em Campo Grande. Os dados, coletados em 23 postos entre os dias 13 e 14 de outubro, consideram todas as formas de pagamento.

A gasolina comum registrou diferença de 9,56% à vista e 14,87% no crédito. O preço médio ficou em R$ 5,80 (dinheiro/débito) e R$ 5,95 (crédito). Na versão aditivada, a variação foi de 14,00% à vista e 14,06% no crédito, com valores médios de R$ 6,04 e R$ 6,14, respectivamente.

O etanol comum foi encontrado com média entre R$ 3,85 e R$ 3,96, com variação de 8,13% à vista e 11,73% no crédito. No caso do etanol aditivado, houve menor oscilação: 5,01% no pagamento em dinheiro/débito e 10,03% no crédito, alcançando médias de R$ 4,09 e R$ 4,19.

O diesel S500 comum apresentou preço médio de R$ 5,92 (dinheiro/débito) e R$ 5,97 (crédito), com variações de 7,03% e 10,54%. Já o diesel S10 comum foi cotado, em média, a R$ 5,95 e R$ 6,03, com diferenças de 7,84% e 11,32%.

Entre os produtos com menor variação de preço, destaca-se o diesel S10 aditivado, com 3,34% à vista e 6,68% no crédito. O GNV (Gás Natural Veicular) apresentou estabilidade, com variação de 4,45% em ambas as formas de pagamento, mantendo média de R$ 4,62.

Comparativo

Em relação ao mês de setembro, o etanol aditivado acumulou alta de 6,35% no pagamento a crédito e 5,14% à vista. No caso da gasolina comum, os preços médios subiram 0,34% e 0,17%, nas mesmas modalidades.

Houve recuo de 0,33% no preço do diesel S500 e S10 comum no crédito, enquanto o GNV manteve estabilidade no período.

Orientações

O Procon Mato Grosso do Sul recomenda que o abastecimento seja feito no início da manhã ou à noite, para evitar perdas por evaporação do produto, e que o procedimento ocorra em postos com o selo da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Os consumidores também devem estar atentos às diferenças de preço e buscar sempre o melhor custo-benefício, optando por promoções no trajeto habitual e desconfiando de valores muito abaixo da média praticada pelo mercado. Além disso, recomenda-se evitar trafegar com o tanque na reserva, para não forçar o motor e não prejudicar o sistema de alimentação.

Todos os dados do levantamento, detalhados por posto e região, estão disponíveis no site oficial do Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), na área Informativos e Boletins.

*Com informação da Comunicação Procon/MS

