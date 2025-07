Governo amplia acesso ao Bolsa Família com inclusão de novos grupos vulneráveis

Bolsa Família / Divulgação

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) publicou, nesta quarta-feira (9), uma portaria que amplia os critérios de prioridade para entrada no Programa Bolsa Família. A medida inclui três novos segmentos no grupo de famílias consideradas em situação de maior vulnerabilidade social, que passam a ter prioridade no ingresso ao programa de transferência de renda.

A partir da nova norma, também terão prioridade as famílias que possuem ao menos uma pessoa em situação de rua, pessoas em risco social associado à violação de direitos, conforme identificado no Prontuário do Suas (Sistema Único de Assistência Social), e pessoas em risco de insegurança alimentar apontadas pelo Ministério da Saúde.