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Economia

Governo anuncia R$ 18,5 bilhões em crédito para empresas afetadas por tarifaço dos EUA

Plano amplia acesso a financiamentos para exportadores e setores estratégicos da economia

Redação O Pantaneiro

Publicado em 23/07/2026 às 09:24

Atualizado em 23/07/2026 às 09:49

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Medida oferece financiamentos com juros subsidiados para exportadores e setores considerados estratégicos da economia / Angelo F. Roesler/Adobe Stock

O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (22), um pacote de R$ 18,5 bilhões em linhas de crédito para apoiar empresas brasileiras afetadas pelo aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais.

Batizada de Plano Brasil Soberano 3, a medida oferece financiamentos com juros subsidiados para exportadores e setores considerados estratégicos da economia, além de empresas prejudicadas por conflitos internacionais.

Segundo o governo, os recursos poderão ser utilizados para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, investimentos em inovação, adaptação de produtos e abertura de novos mercados.

Entre os segmentos contemplados estão agricultura, pecuária, mineração, indústria química, farmacêutica, setor têxtil, automotivo, máquinas e equipamentos, além de cooperativas e associações.

Durante o anúncio, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que o programa também prevê seguro garantia para pequenas empresas. O governo informou, ainda, que continuará buscando uma solução diplomática para o impasse comercial com os Estados Unidos, descartando, por enquanto, medidas de retaliação.

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