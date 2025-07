Governo articula diálogo com Trump para reverter tarifa sobre produtos brasileiros

Marcelo Camargo/Agência Brasil

“É papel nosso, dos ministros, azeitar os canais para que a conversa, quando ocorrer, seja a mais dignificante e edificante possível”, afirmou Haddad, destacando a atuação conjunta com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está nos EUA, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem mantido diálogos com o setor produtivo e autoridades americanas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (29), em Brasília, que está em andamento uma articulação para viabilizar uma conversa direta entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Segundo Haddad, o diálogo entre os dois países segue ativo, mas o contato entre os chefes de Estado exige uma preparação cuidadosa.

No último dia 9 de julho, o presidente dos EUA enviou uma carta a Lula anunciando a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Como resposta, um grupo de oito senadores brasileiros está em Washington tentando abrir canais de diálogo com congressistas norte-americanos.

Apesar da proximidade da data, Haddad disse que já há sinais de “interesse” e “sensibilidade” por parte dos EUA. “Alguns empresários estão relatando maior abertura. Não sei se vai dar tempo até dia 1º, mas as negociações continuarão mesmo com as tarifas em vigor”, pontuou o ministro.

Haddad também destacou o esforço do vice-presidente Geraldo Alckmin nas conversas com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick. “Ontem mesmo houve a terceira e mais longa conversa entre eles”, revelou.

Além da frente diplomática, o governo brasileiro já elaborou um plano de contingenciamento para mitigar os impactos do tarifaço. O documento, que está nas mãos do presidente Lula, foi construído com a participação dos ministérios da Fazenda, Desenvolvimento, Relações Exteriores e Casa Civil.

Segundo Haddad, o plano apresenta diferentes cenários, incluindo a criação de um programa de manutenção do emprego, semelhante ao adotado durante a pandemia. “Cabe ao presidente decidir a escala, o montante e a oportunidade de aplicação”, explicou.

“O Brasil vai cuidar das suas empresas e trabalhadores, sem abandonar a busca por diálogo, racionalidade e respeito mútuo”, concluiu o ministro.

