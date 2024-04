Governo assina parceria para impulsionar a citricultura em MS

Produção de citricultura no Estado está em expansão / Divulgação/Fundecitrus

O governador Eduardo Riedel assinou nesta sexta-feira (12) um temo de cooperação técnica com a Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura) para impulsionar e promover o desenvolvimento da citricultura em Mato Grosso do Sul. Esta parceria vai permitir pesquisas, projetos e troca de experiência para melhorar os resultados neste setor produtivo.

“Desta forma se abre uma nova fronteira de expansão no Mato Grosso do Sul, que vai ter todo o comprometimento e parceria do Governo do Estado, que vai trabalhar para criar um bom ambiente de negócios para citricultura”, afirmou o governador.

Riedel destacou que muitos produtores de São Paulo estão vindo investir nesta área no Estado. “Nós vamos apoiar no que for preciso, estando à disposição do setor. O Governo é parceiro deste projeto e está com canal aberto com os produtores para discutir ações e facilitar eventuais soluções para problemas que surgirem. Os produtores paulistas que vieram para trazem experiência e uma bagagem muito grande”, completou.

O termo de cooperação prevê apoio técnico e científico, assim como a execução de programas e projetos ao setor, com intercâmbio de informações, dados técnicos, experiências e mecanismos que visem o desenvolvimento de forma sustentável e econômica da citricultura.

A Fundecitrus é uma associação privada mantida por citricultores e indústrias de suco do Estado de São Paulo, criada para promover o desenvolvimento sustentável do parque citrícola, com o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para o setor.

“A nossa parceria é para transferir todo o nosso conhecimento que a gente adquiriu, com a experiência de enfrentar os nossos problemas em São Paulo. A gente vem de um cenário de doença (greening) muito complicado, mas aqui é outro cenário e o objetivo é que tenha um resultado potencializado, para não sofrer aqui, o que ocorreu lá”, afirmou Guilherme Rodrigues, representante da Fundecitrus.

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), destaca que o setor da citricultura está em expansão no Estado, que tem um controle e uma legislação de “tolerância zero” para doenças como a greening.“Este termo de cooperação assinado hoje vai contribuir para o desenvolvimento do setor, que vai crescer de maneira saudável e viável, com uma série de ações, tendo o apoio do Governo do Estado”, afirmou. A produção no Estado (citricultura) contando com a expansão prevista vai chegar a 10.300 hectares. Produção

Com um setor crescendo no Estado, o Grupo Cutrale anunciou investimento de R$ 500 milhões no plantio de 5 mil hectares de laranja no Mato Grosso do Sul. A previsão é de que o projeto alcance com o tempo, um raio de 150 km da propriedade, 30 mil hectares plantados.

O local que deve receber investimento é a Fazenda Aracoara, propriedade localizada às margens da rodovia BR-060, em área limítrofe entre Sidrolândia com Campo Grande. De acordo com a Cutrale, conglomerado de empresas que lidera as exportações brasileiras de laranja, a área será toda irrigada e contará com o plantio de cerca de 1.730 milhão de pés de laranja.

O Grupo Junqueira Rodas também está investindo no setor. Em abril começaram o projeto de citricultura em Paranaíba, com a intenção de plantar em 1.500 hectares. Também anunciaram o objetivo de produzir em Naviraí no segundo semestre, com mais 2,5 mil hectares.

“Estamos convictos em ter estes dois polos no Estado. A citricultura em Mato Grosso do Sul é muito promissora. O Estado tem boas condições fitossanitárias, ainda preservado de doenças como a greening. Eu vejo aqui com um potencial imenso. Nosso objetivo é que esta produção siga para indústrias de São Paulo e Paraná”, afirmou Sarita Junqueira Rodas, CEO do grupo empresarial.

