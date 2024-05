Governo autoriza compra de até um milhão de toneladas de arroz estrangeiro

O produto será vendido ao consumidor pelo preço tabelado de R$ 4 por quilo / Divulgação

O Governo Federal publicou as Medidas Provisória s 1224/2024 e 1225/2024 autorizando a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) a compra até um milhão de toneladas de arroz estrangeiro .

A medida busca garantir o abastecimento alimentar em todo o território nacional, que pode ser comprometido diante do alto volume de chuvas na região Sul, afetando a produção gaúcha, responsável por cerca de 70 % do arroz produzido no Brasil.

Ao todo, foram liberados R$ 7,2 bilhões para a compra de arroz importado. O produto será vendido ao consumidor pelo preço tabelado de R$ 4 por quilo e que serão comercializadas com a logomarca do Governo Federal .

Os estoques adquiridos pela Conab serão destinados à venda direta para mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados, atacarejos e estabelecimentos comerciais com ampla rede de pontos de venda nas regiões metropolitanas. Esses estabelecimentos comerciais deverão vender o arroz exclusivamente para o consumidor final.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reforçou que a iniciativa visa evitar alta nos preços e que o arroz importado não irá concorrer com os agricultores brasileiros. “Já conversei com os produtores para deixar claro que não é para concorrer com o nosso arroz. Não queremos qualquer peso no bolso do brasileiro. Queremos estabilidade e comida na mesa”, disse.

*Com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária