Governo de MS anuncia repasse de R$ 1,2 milhão para o Carnaval 2024

A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) recebeu uma boa notícia na tarde desta quarta-feira (1), com a celebração do convênio entre a entidade e o Governo do Estado, que garantiu o repasse de R$ 1,2 milhão para a realização do Carnaval 2024, na capital. O termo de convênio foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e o presidente da Lienca, Alan Catharinelli, e na presença de secretários de Estado, parlamentares e representantes das escolas de samba.

“Acabamos de sair de uma reunião na qual foi autorizado o termo de fomento, o maior repasse da história do Carnaval de Campo Grande. Estamos ansiosos e vamos fazer o melhor para a nossa população. As sete escolas de samba, que compõem a Lienca, estarão desfilando nos dias 12 e 13 de fevereiro, na Praça do Papa ”, afirmou o presidente da Lienca.

Já o secretário Marcelo Miranda (Setescc) garantiu que o convênio vai possibilitar que as escolas se preparem com maior antecedência. “Este ano, temos duas grandes novidades, um aporte significativo com um acréscimo de 50% em relação a edição do ano passado, além do prazo. Eles nunca receberam com tanta antecedência, exatamente, para que possam se preparar melhor “.

Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes Pinto, o evento possibilita o incremento do turismo, da economia e garante um dos melhores carnavais de todos os tempos. “Fomentar o Carnaval de Campo Grande é mostrar o que nós temos de bom dos nossos carnavalescos, incentivando a cultura e o turismo vindo do interior do Estado. Estamos criando um plano de economia criativa visando estabelecer uma cadeia entre artesãos, costureiras, gerando renda com o incentivo do Governo do Estado”.