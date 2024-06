Governo de MS investe mais de R$ 57,4 milhões com ações para desenvolvimento

Divulgação

Com o compromisso contínuo de promover o crescimento e desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado investe mais de R$ 57,4 milhões em obras em Nova Andradina. Os recursos estaduais são aplicados em diversas áreas para contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população.

O governador Eduardo Riedel cumpre agenda de compromissos no município da região sudeste do Estado nesta sexta-feira (14), indo também para Batayporã, Taquarussu e Três Lagoas.

"A gente tem essa lógica do Estado trabalhar junto com o município naquilo que é prioridade para continuar o desenvolvimento em todas as áreas da política pública. O aeroporto tem uma reivindicação dos empresários, é uma ação também de desenvolvimento. A evolução do município e o desenvolvimento das empresas, que resulta em geração de emprego, renda, prosperidade, crescimento, oportunidade para as pessoas, que é o nosso objetivo", afirmou Riedel.

No aeroporto municipal de Nova Andradina foi entregue a obra de pavimentação e drenagem da estrada de acesso, no trecho de 1 km na área que liga a MS-134 à pista de taxiamento.

Por meio do programa 'MS Ativo Municipalismo', o Governo do Estado investirá mais de R$ 8,9 mi na estruturação do aeroporto. Também durante a solenidade, Riedel autorizou a abertura de processo licitatório para a obra de instalação de sistema de iluminação, sinalização, balizamento, alambrado e PAPI (sistema para navegação aérea) do aeroporto.

Com a melhoria da infraestrutura, que traz logística de qualidade e possibilita um ambiente favorável de atração empresarial, a previsão é de que a consolidação do acesso ao aeroporto vai fomentar o desenvolvimento econômico de Nova Andradina e toda a região. "Conseguimos realizar muitas obras com o apoio do Governo do Estado", afirmou o prefeito Gilmar Garcia.

O Governo do Estado continua os investimentos nos aeroportos de Mato Grosso do Sul, com obras de reformas e adequações da pista, cercas e do terminal de passageiros, até o asfalto e revitalização do acesso aos locais. O Estado amplia a industrialização e diversifica economia, o que contribui para geração de empregos e aumento de renda da população.

Industrialização

Na visita ao município o governador também supervisionou as obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica no distrito industrial José Marques, que recebe investimentos de mais de R$ 8,8 milhões, com recursos próprios do Governo do Estado para a urbanização da área. A ação deve atrair novos investimentos para a região e fortalecer a industrialização local.

Os recursos do programa Pró-Desenvolve (Fundo Estadual Pró Desenvolvimento Econômico), da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), possibilitam a execução de obras de implantação de sistema de drenagem de águas pluviais e pavimentação de diversas ruas.

O distrito industrial José Marques conta com 38 empresas ativas, que geram aproximadamente 600 empregos diretos. Os empreendimentos são de pequeno e médio porte de diversos setores - fábrica de estruturas metálicas, móveis de madeira, artefatos de cimento para uso da construção civil, fios de cobre, indústria de couro.

"No distrito industrial, o empresário vai poder ampliar e muito a sua produção por conta de toda pavimentação, um compromisso que eu tinha feito. Esses investimentos trazem desenvolvimento para o Estado. Em Casa Verde a unidade do Corpo de Bombeiro que é importante uma reivindicação também, estamos olhando o projeto. São muitas ações na região que ajudam estado de Mato Grosso do Sul a se desenvolver", disse o governador.

Saúde

Na visita o governador supervisionou a obra de ampliação e reforma do Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, que conta com recursos estaduais para aprimorar a oferta dos serviços de saúde para a população de Nova Andradina e região, beneficiando ainda os municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

No novo complexo serão instalados um centro de diagnóstico por imagem (tomografia, ultrassonografia, eletroencefalograma, entre outros exames), unidade de cuidados intermediários convencionais, banco de leite e UTI neonatal. Atualmente o Hospital Regional de Nova Andradina possui 105 leitos clínicos, dez leitos de UTI adulto e uma unidade de cuidados intermediários.

Educação

Com investimentos de mais de R$ 5 milhões, a reforma geral e ampliação do prédio da Escola Estadual Padre Anchieta, foi entregue pelo governador, Eduardo Riedel, nesta sexta-feira (14).

Na escola foi construída uma quadra coberta, e o prédio recebeu revitalização da estrutura existente e aquisição de novo mobiliário para atender os 190 alunos matriculados em período integral turmas do 4º ao 9º ano do ensino fundamental.

"Eu gostei das salas, todas tem ar condicionado, estão funcionando. A tecnologia, o laboratório, que são muito bons, podemos fazer as experiências É realmente uma escola boa escola", afirmiu a aluna do 9° ano, Maisa Vieira, 14 anos, aluna do 9° ano.

As obras de reforma de mais três escolas estaduais Luiz Soares Andrade (252 alunos), Fátima Gaiotto Sampaio (569 alunos) e Nair Palácios de Souza (330 alunos) foram entregues à população durante a agenda de compromissos em Nova Andradina. Também foi entregue a obra do Ginásio de Esportes Irmão Braz Sinigaglia, com investimentos de R$ 1,7 milhão.

O governador assinou ainda a ordem de início de serviço para execução de 24 mil metros de rede coletora de esgoto, com 1.904 ligações domiciliares de esgoto e conclusão das estações elevatórias de esgoto como parte do programa Avançar Cidades que recebeu mais de R$ 14,6 milhões em investimentos da Sanesul.

A solenidade em Nova Andradina também foi acompanhada pela primeira-dama Mônica Riedel, os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Daher (SED), além do senador Nelson Trad Filho, os deputados estaduais Mara Caseiro, Pedro Caravina, Renato Câmara e Roberto Hashioka, além de autoridades estaduais e municipais.