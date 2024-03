Governo de MS investe R$ 15 mi no aeródromo de Inocência

Governo de MS

Um investimento de R$ 15 milhões no aeródromo de Inocência está prestes a trazer importantes mudanças para a cidade. O Governo de Mato Grosso do Sul está concentrando esforços em aprimorar a infraestrutura dos aeroportos, e Inocência está entre os municípios que se beneficiarão desse aporte financeiro.

Com a previsão de investir aproximadamente R$ 15,4 milhões na implantação do aeródromo, a cidade pode aguardar avanços que impulsionarão seu crescimento e desenvolvimento.

A licitação para a implantação das pistas de pouso e decolagem, da taxiway (que conecta a pista principal ao pátio), do pátio de aeronaves e do alambrado operacional foi oficialmente divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira (18).

O secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo Filho, destaca que o Governo está trabalhando arduamente para concretizar o "maior plano de investimento aeroviário da história do Estado".

“Estamos construindo novos aeroportos, estruturando alguns já existentes, reformando outros e implantando dispositivos onde não existem. A cada dia Mato Grosso do Sul está mais evidente na rota do desenvolvimento aéreo. Isso atrai novos investimentos, agrega ao trade turístico e traz mais pessoas ao nosso Estado”, pontua Peluffo.

Com um investimento total estimado em cerca de R$ 250 milhões - já em andamento - para este ambicioso projeto, o objetivo é fortalecer a infraestrutura aeroportuária em diversas localidades, atraindo investimentos, impulsionando o turismo e contribuindo para o crescimento econômico local.

“Essa iniciativa não apenas irá melhorar a infraestrutura do aeródromo, mas também tem o potencial de impulsionar o turismo, facilitar o transporte de cargas e passageiros, além de fomentar a economia local. Com um olhar voltado para o futuro, essas melhorias prometem trazer impactos positivos e duradouros para a cidade de Inocência e seus habitantes”, defende o superintendente Logístico e coordenador de Transporte Aéreo, Hidroviários e Ferroviários da Seilog, Derick Hudson Machado de Souza.

A empresa responsável pela obra será a Avance Construtora LTDA.