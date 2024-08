Governo fará caravanas pelo País para acompanhar execução do Novo PAC

Somente em obras de transporte (rodovias, ferrovias, aeroportos, hidrovias e portos), R$ 15,1 bi serão aplicados em SC / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou nesta sexta-feira (9) a maior obra de infraestrutura terrestre do país, o Contorno Viário da Grande Florianópolis (SC). O empreendimento, que faz parte do Novo PAC, por meio de concessão à iniciativa privada, marca um importante avanço no sistema rodoviário do Brasil e recebeu R$ 3,9 bilhões em investimentos e possui 50 quilômetros de extensão.

Durante o evento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, detalhou os recursos disponibilizados ao estado de Santa Catarina e destacou a importância do planejamento para que as obras saiam do papel. “Nós construímos um PAC através do diálogo com os estados e municípios, e para Santa Catarina o presidente Lula destinou R$ 22 bilhões", disse.

"Uma nação não se constrói sem planejamento de curto, médio e longo prazo. E o presidente Lula, quando voltou a governar este país, determinou aos seus ministros: quero montar o planejamento de Estado, não só de governo, que respeite a federação brasileira", afirmou Costa.

O novo contorno rodoviário terá como função o desvio do tráfego de passagem pela Rodovia BR-101, especialmente de caminhões, com o objetivo de reduzir o tráfego nos trechos urbanos da rodovia, que atualmente encontram-se saturados. A obra foi incluída no contrato de Concessão da Concessionária Autopista Litoral-Sul, integrante do Grupo Arteris, concessionária do trecho da BR-116/376/PR e BR-101/SC – Trecho Curitiba-Palhoça. O segmento é conhecido como Corredor do Mercosul, que compreende o Contorno Leste de Curitiba (BR-116), a BR-376 e a BR-101.

O empreendimento, que consiste de um complexo de vias duplicadas, túneis e viadutos, que totaliza 50 quilômetros de vias duplicadas, quatro túneis duplos, sete pontes duplas, 21 passagens em desnível, seis trevos de interseção e 68.000 metros quadrados de lajes e viadutos, é considerado atualmente a maior obra de infraestrutura rodoviária do país.

O presidente Lula destacou a importância da obra e ressaltou o volume de investimentos federais em infraestrutura no país. "Eu tenho muito orgulho de estar aqui inaugurando uma obra que nós começamos em 2008. Em apenas 18 meses, nós conseguimos fazer 40% de tudo o que foi feito nesta obra", disse.

"É R$ 1,7 trilhão de recursos com o Novo PAC, e nós queremos fazer desse país um país desenvolvido. Não é apenas inaugurar uma estrada dessa. É inaugurar dezenas de estradas dessa, porque o Brasil precisa, para escoar o que ele produz, para baratear o custo das coisas que produzimos e para que possamos receber as coisas que compramos de fora", acrescentou.

O evento também contou com as presenças dos ministros dos Transportes, Renan Filho, de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, do presidente do Sebrae, Décio Lima, dentre outras autoridades.

Novo PAC

Rui Costa citou empreendimentos previstos para o estado catarinense nas áreas de educação, saúde, saneamento, dentre outros. Dos R$ 22,1 bilhões de investimento total previstos para o estado, R$ 11,5 bilhões serão investidos diretamente, e R$ 10,6 bilhões por meio de projetos regionais.

Somente em obras de transporte - rodovias, ferrovias, aeroportos, hidrovias e portos -, R$ 15,1 bilhões serão aplicados no estado. Dentre os destaques, além do Contorno Viário, estão a adequação da BR-282 e a duplicação de diversos lotes da BR-470 e da BR-280.

Já os serviços de saúde serão incrementados com 122 unidades básicas de saúde e 10 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além de equipamentos de preparação para emergências sanitárias e de telessaúde.

O ministro aproveitou para lembrar que, nos próximos meses, irá realizar uma caravana de viagens pelo país para acompanhar a execução do Novo PAC. "Eu quero voltar aqui para me reunir com os municípios e com o estado, para a gente acelerar a contratação, licitação e andamento dessas obras, para que até 2026 a gente possa entregar escolas, creches, unidades de saúde e equipamentos, para cuidar de gente, e cuidar das pessoas", encerrou.

Mais obras para Santa Catarina

Empreendimentos em inclusão digital e conectividade e transição e segurança energética também estão entre os que contarão com os maiores volumes de recursos do Novo PAC. A construção da Nova Sede do Instituto de Cardiologia em São José (SC), a drenagem de águas pluviais nos municípios de Brusque e Joinville – como parte do subeixo Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem –, a construção de 86 e a retomada de 39 obras da educação, como creches, escolas de ensino fundamental, infantil e profissionalizante, também estão entre os empreendimentos que serão realizados dentro do Novo PAC.

*Com informações da Agência Brasil.