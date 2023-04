Governo faz atendimentos na maior feira agropecuária de MS

Governador Eduardo Riedel recebe entidades do agro em gabinete itinerante na Expogrande 2023 / Foto: Saul Schram/Gov MS

Com uma agenda repleta de reuniões, o governador Eduardo Riedel e a equipe da gestão estadual mudaram de endereço por 1 dia. Em um gabinete todo transparente no meio da Expogrande, Riedel atendeu representantes de entidades do agronegócio e empresários de diversos setores, nesta terça-feira (18).

A agenda na maior feira agropecuária, que começou pela manhã, se estende por toda a tarde e, de acordo com a programação, deve avançar à noite. São reuniões que já apresentam os primeiros resultados.

“Hoje aqui na Expogrande recebemos duas empresas que vão investir R$ 8,5 bilhões em geração de energia fotovoltaica em Cassilândia, 3.500 hectares e 2,5 gigawatts de geração. É uma mudança de paradigma completa. É uma usina gigante, uma das maiores do Brasil, aqui no Estado de Mato Grosso do Sul”, contou Eduardo Riedel. O investimento citado virá das empresas Solatio Energia, da Espanha, e Tradener, do Brasil. Ainda durante o dia de hoje (18), Riedel terá conversas com presidentes de Poderes constituídos, prefeitos e representantes de diversas instituições.

O governador disse que o foco do governo é transformar em entregas os compromissos firmados com a população. “Aquilo que a gente falava na campanha, que a gente colocou no nosso plano de governo, nós estamos colocando em prática de uma maneira muito determinada, com uma equipe comprometida, trabalhando muito na segurança pública, saúde, educação, no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, que passa por infraestrutura, passa por um ambiente de negócios favorável, é o que nós estamos vendo aqui Expogrande. As empresas estão vindo aqui, participando”.

Até o momento participaram das agendas os secretários Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Semadesc), Eduardo Rocha (Casa Civil), Ana Nardes (Administração) e Flávio Cesar (Fazenda), entre outras autoridades.