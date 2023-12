Governo Federal antecipa pagamento do Bolsa Família de dezembro

Cartão do Bolsa Família / Roberta Aline/MDS

O pagamento do Bolsa Família será antecipado em uma semana neste mês de dezembro. O benefício, que é depositado nos últimos dez dias úteis de cada mês, estará disponível a partir do dia 11, informou a Caixa Econômica Federal à Agência Gov.

Os pagamentos serão feitos gradualmente seguindo cronograma estabelecido de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social). A conclusão dos depósitos acontecerá até 22 de dezembro. A antecipação já estava prevista no calendário do Banco, divulgado no início de 2023, de acordo com a Caixa.

Os beneficiários do Auxílio Gás também receberão antecipadamente, nas mesmas datas do Bolsa Família. Recebem o Auxílio Gás aqueles que estão inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) e têm renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa.

Veja como será o calendário antecipado do Bolsa Família:

Final do NIS - Data do pagamento

1 - 11/12

2 - 12/12

3 - 13/12

4 - 14/12

5 - 15/12

6 - 18/12

7 - 19/12

8 - 20/12

9 - 21/12

0 - 22/12