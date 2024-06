Governo Federal anula leilão para compra de arroz importado

Compra está aguardada / Divulgação

O Governo Federal decidiu, nesta terça-feira, 11, anular o leilão, realizado semana passada, para compra de 300 mil toneladas de arroz beneficiado importado. Com a decisão, será aperfeiçoado o processo de leilão para novo certame.

O anúncio marca uma resposta proativa às recomendações da CGU (Controladoria-Geral da União) para aprimorar o processo de leilão de compra de arroz importado. Embora a análise da CGU não tenha identificado conflitos de interesses sob as regras atuais, a decisão de anular o leilão anterior e aperfeiçoar o processo demonstra um compromisso em garantir transparência e justiça nas transações comerciais relacionadas ao setor agrícola.

A partir da anulação, os mecanismos para a realização de leilão serão revistos pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), com apoio da AGU (Advocacia-Geral da União) e da CGU. Com isso, o governo busca assegurar que as empresas participantes tenham a solidez que uma operação deste porte exige.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, garante que não vai faltar alimento no prato dos brasileiros a preço justo e que a transparência e a prestação de contas são elementos essenciais para fortalecer a confiança tanto dos produtores quanto dos consumidores no sistema de abastecimento alimentar

O presidente da Conab, Edegar Pretto, afirmou que "Nenhum centavo do dinheiro público foi gasto até agora. A segurança jurídica e o zelo com o dinheiro público são princípios inegociáveis. É isso que justifica a decisão tomada”.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva dos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do presidente da Conab, Edegar Pretto.

*Com informações da Conab e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar