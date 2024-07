Governo Federal esclarece que não anunciou cortes no Bolsa Família

Cartão do Bolsa Família / Roberta Aline/MDS

O Programa Bolsa Família é constantemente alvo de postagens com conteúdo falso, com o intuito de desinformar a população, nas redes sociais. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) ressalta a importância de verificação das informações antes de compartilhá-las. Notícias falsas podem prejudicar a população mais vulnerável.

São falsos os comentários e postagens afirmando que o Governo Federal tenha decretado o fim do Programa Bolsa Família. É falso que o valor do benefício será reduzido. E também é falso que o valor do benefício será aumentado para R$ 1,2 mil. Tais boatos visam semear desinformação na população.

O Programa Bolsa Família segue em operação, normalmente. O mês de julho registrou inclusão recorde de famílias no programa – mais de 500 mil passaram a receber o recurso. Neste período, o Bolsa Família beneficiou um total de 20,83 milhões de famílias em todo o Brasil. O investimento do MDS neste mês é de R$ 14,2 bilhões, com um benefício médio de R$ 682,56 por família.

O MDS orienta que, em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar a Ouvidoria pelo Disque Social 121, ou buscar informações no portal www.gov.br/mds.

Na nota do seu site, o MDS reforça o combate à desinformação:

“O ministério reitera o compromisso em trabalhar para o desenvolvimento social, promovendo a justiça e a equidade, e solicita à população que se una aos esforços do Governo Federal na luta contra a disseminação de fake news, contribuindo para uma sociedade mais informada e consciente.

O MDS informa ainda que está tomando as providências cabíveis em lei para denunciar todos os envolvidos no ato irresponsável de propagação de informações falsas.”

*Com informações da Agência Gov.