Governo libera abono salarial nesta sexta-feira

Mais de 4 milhões de trabalhadores nascidos em novembro e dezembro recebem benefício de até R$ 1.518
Valores seguem disponíveis até dezembro / Agência Brasil
O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) inicia nesta sexta-feira, 15 de agosto, o pagamento do sétimo lote do abono salarial referente ao ano-base 2023. Serão beneficiados 4.085.463 trabalhadores nascidos nos meses de novembro e dezembro, totalizando um repasse de aproximadamente R$ 4,8 bilhões.
Do total, 3.630.710 trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, receberão o pagamento por meio da Caixa Econômica Federal. Já os 454.753 servidores públicos, com vínculo ao PASEP, terão o valor creditado pelo Banco do Brasil.
O valor do abono salarial pode variar entre R$ 127,00 e R$ 1.518,00, conforme o número de meses trabalhados com carteira assinada em 2023. O calendário de pagamentos teve início em 17 de fevereiro e os valores ficarão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025.
Segundo o MTE, os servidores públicos que tiveram atraso no envio de informações por parte das prefeituras receberão o abono em 15 de outubro. As informações foram entregues fora do prazo e serão processadas ao longo de setembro.
Formas de pagamento
Na Caixa Econômica Federal, o pagamento será feito preferencialmente por crédito em conta, seja corrente, poupança ou digital. Caso o trabalhador não possua conta na Caixa, o saque poderá ser feito em agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes CAIXA Aqui e pelo aplicativo CAIXA Tem.
No Banco do Brasil, o abono será depositado em conta bancária, via PIX, TED ou diretamente nas agências para quem não for correntista e não possuir chave Pix.
Quem tem direito ao abono salarial?
Têm direito ao benefício os trabalhadores que:
Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 158 ou nas unidades da Superintendência Regional do Trabalho.
