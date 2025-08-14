Governo libera abono salarial nesta sexta-feira

Valores seguem disponíveis até dezembro / Agência Brasil

O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) inicia nesta sexta-feira, 15 de agosto, o pagamento do sétimo lote do abono salarial referente ao ano-base 2023. Serão beneficiados 4.085.463 trabalhadores nascidos nos meses de novembro e dezembro, totalizando um repasse de aproximadamente R$ 4,8 bilhões.

Do total, 3.630.710 trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, receberão o pagamento por meio da Caixa Econômica Federal. Já os 454.753 servidores públicos, com vínculo ao PASEP, terão o valor creditado pelo Banco do Brasil.

O valor do abono salarial pode variar entre R$ 127,00 e R$ 1.518,00, conforme o número de meses trabalhados com carteira assinada em 2023. O calendário de pagamentos teve início em 17 de fevereiro e os valores ficarão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025.

Segundo o MTE, os servidores públicos que tiveram atraso no envio de informações por parte das prefeituras receberão o abono em 15 de outubro. As informações foram entregues fora do prazo e serão processadas ao longo de setembro.

Formas de pagamento

Na Caixa Econômica Federal, o pagamento será feito preferencialmente por crédito em conta, seja corrente, poupança ou digital. Caso o trabalhador não possua conta na Caixa, o saque poderá ser feito em agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes CAIXA Aqui e pelo aplicativo CAIXA Tem.

No Banco do Brasil, o abono será depositado em conta bancária, via PIX, TED ou diretamente nas agências para quem não for correntista e não possuir chave Pix.

Quem tem direito ao abono salarial?

Têm direito ao benefício os trabalhadores que:

Estão cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Receberam até dois salários mínimos mensais, em média, no ano-base 2023;

Trabalharam com vínculo formal por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não;

Tiveram os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial ou na RAIS.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 158 ou nas unidades da Superintendência Regional do Trabalho.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!