Governo revê proposta de IOF após críticas e busca alternativas fiscais

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (3), em coletiva no Palácio do Planalto, que o governo está avaliando alternativas à proposta de aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), após repercussão negativa de setores econômicos e do Congresso Nacional.

A medida, anunciada em 22 de maio, previa a padronização de alíquotas e ampliação da base de cobrança do IOF, com o objetivo de reforçar o caixa do governo em R$ 20,5 bilhões neste ano e R$ 41 bilhões em 2026. Porém, entidades empresariais criticaram os efeitos da tributação sobre investimentos e crescimento econômico, e o Congresso deu prazo de 10 dias para o Executivo apresentar uma alternativa.

Lula também confirmou que ainda nesta terça o governo irá apresentar uma nova proposta de compensação fiscal, antes de seu embarque para a França. Um almoço com ministros e líderes parlamentares foi marcado para alinhar as medidas. “O esforço que a Fazenda está fazendo é para dar tranquilidade ao povo. A economia não tem mágica”, reforçou o presidente.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, cobrou medidas estruturais, como corte de despesas, e alertou para a possibilidade de o Legislativo derrubar os reajustes do IOF. Entre as alternativas debatidas no Congresso estão mudanças nos pisos constitucionais da saúde e educação e a revisão de indexações no orçamento.

Parte do aumento do IOF foi revogada dias após sua publicação, diante da reação negativa. Agora, o governo trabalha para manter o equilíbrio fiscal sem impactar diretamente a população ou travar o crescimento econômico.

