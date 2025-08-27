Governo vai reformular Auxílio Gás e oferecer vale para compra direta do botijão

Marcello Casal/Agência Brasil

O governo federal deve lançar, na próxima semana, um novo modelo para o Auxílio Gás. A proposta pretende garantir que famílias de baixa renda recebam não apenas um valor em dinheiro, mas um vale específico para aquisição do botijão de gás de cozinha (GLP) em revendas credenciadas.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante o programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo o ministro, o programa será ampliado gradualmente e, até março, deve alcançar 15,5 milhões de famílias — cerca de 46 milhões de pessoas. Hoje, aproximadamente 5,6 milhões recebem o benefício. A meta do governo é chegar a mais de 20 milhões de famílias, com investimento estimado em R$ 13,6 bilhões no próximo ano.

Atualmente, cada família cadastrada recebe R$ 108 a cada dois meses, valor que corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. A mudança prevê a substituição desse repasse por um crédito, acessado com o CPF, que poderá ser usado diretamente na compra do gás.

“Hoje falamos em preço médio, mas há lugares em que o botijão custa R$ 160 ou R$ 170, muito acima da média nacional, que gira entre R$ 105 e R$ 109. Isso impede que muitas famílias comprem o produto”, explicou Rui Costa.

Com o novo modelo, o governo pretende reduzir desigualdades regionais de preço e garantir que o benefício cubra efetivamente o custo do gás. Rui Costa destacou ainda que a medida pode contribuir para diminuir acidentes domésticos, já que muitas famílias recorrem ao uso de álcool e outros combustíveis perigosos quando não conseguem comprar o botijão.

O Auxílio Gás é voltado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda de até meio salário mínimo.

