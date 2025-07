Haddad nega mudança na meta fiscal de 2024

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (1º) que não há intenção do governo federal em alterar a meta fiscal definida para 2024, mesmo após o Congresso Nacional derrubar o decreto que aumentava as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Durante entrevista a jornalistas, Haddad citou situações semelhantes ocorridas em 2023, como a prorrogação de desonerações não previstas pelo Executivo — entre elas o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) e a desoneração da folha dos municípios — e destacou que, mesmo assim, o governo cumpriu a meta fiscal.

“Em 2023, enfrentamos situações semelhantes e conseguimos cumprir a meta. Vamos fazer o mesmo este ano”, garantiu.

O ministro também comentou a mudança de posicionamento do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após reunião realizada no dia 8 de junho. Haddad disse que ainda aguarda retorno de uma ligação feita ao parlamentar e que manterá o diálogo institucional.

“Temos respeito pelo Congresso. Não usamos termos como traição. Queremos apenas entender o motivo da mudança e seguir conversando”, afirmou.

Nova proposta fiscal após o recesso

Haddad adiantou que uma nova proposta para garantir o equilíbrio fiscal será enviada ao Congresso após o recesso parlamentar. Segundo ele, setores protegidos constitucionalmente, como o Simples Nacional e a cesta básica, devem ser preservados de possíveis cortes de benefícios tributários.

A proposta, que inicialmente seria enviada por meio de emenda constitucional, está sendo revisada após pedidos de líderes partidários. “Estamos buscando a melhor forma de atender o Parlamento, com respeito e responsabilidade”, explicou.

Compromisso com responsabilidade fiscal

O ministro voltou a defender a postura do governo federal em relação às contas públicas, mesmo com o calendário político já mirando 2026. Ele afirmou que o presidente Lula não permitirá descontrole fiscal.

“Nós não somos o governo Bolsonaro, que permitiu tudo em nome de uma eleição. O presidente Lula é símbolo da responsabilidade fiscal. Ele sabe da importância de fazer as coisas certas”, concluiu.

