Homem foi preso em flagrante / Reprodução

Um homem de 46 anos foi socorrido com as vísceras expostas após ser esfaqueado com uma faca estilo peixeira, em um pesqueiro do distrito Águas de Miranda, em Bonito, na noite de sábado, 8.

O suspeito, de 36 anos, foi preso no local. Segundo o site Campo Grande News, a PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada após o crime, encontrando a ambulância no trajeto. O veículo transportava a vítima e o suspeito.

O agressor foi retirado da ambulância, submetido a busca pessoal e preso em flagrante. Ele foi algemado para garantir a segurança da guarnição e evitar uma possível fuga.

Contudo, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana com um corte profundo no abdômen. O rapaz precisou passar por cirurgia de emergência. O médico responsável pelo atendimento informou que o risco de morte não foi descartado.

Aos policiais, o homem disse que uma discussão evoluiu para agressões físicas, quando ele pegou a faca e desferiu um golpe no abdômen do homem. Duas testemunhas presenciaram o crime. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.