Hospital de Aquidauana recebeu R$ 284 mil para atendimentos em julho

Hospital Regional Dr. Estácio Muniz / Divulgação

O Hospital Regional Dr. Estácio Muniz divulgou a transparência de dados em repasses da prefeitura. No mês de julho foram recebidos 284.400,00 do duodécimo, recurso que fora economizado pelo legislativo e devolvido à prefeitura.

Em comum acordo, o prefeito Odilon Ribeiro junto com o aval de todos os vereadores repassou o valor a unidade, para que fosse feito o pagamento de faturas de energia e também o pagamento à empresa hospitalar que realizou as tomografias dos nossos pacientes no período de reforma do nosso setor de radiologia.

O hospital atende além da população aquidauanense, pacientes de Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque e Bodoquena.