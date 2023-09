Iagro notifica doença que prejudica apiários em Mato Grosso do Sul

A Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) confirmou a primeira ocorrência de Cria Pútrida Europeia (CPE), uma doença que afeta as crias de abelhas Apis mellífera. A confirmação ocorreu após um produtor rural relatar a situação em seu apiário em Amambai - Mato Grosso do Sul. A análise laboratorial identificou a presença da bactéria Melissococcus plutonius.

Em 19 de setembro de 2023 foi recebido o resultado com a análise laboratorial que identificou a presença da bactéria Melissococcus plutonius na amostra encaminhada ao LASA, por meio da técnica de PCR, confirmando assim o diagnóstico de CPE. A Cria Pútrida Europeia, também conhecida como "Loque Europeia", é uma doença de notificação obrigatória, causada pela bactéria Melissococcus plutonius, que acomete principalmente as crias de abelhas Apis mellifera. No entanto, já existem relatos de sua ocorrência em diversas espécies de meliponídeos.

A CPE é uma doença endêmica e notificada em vários estados brasileiros. Ela afeta larvas de abelhas, levando à sua morte. Os sintomas incluem mudanças na coloração e aspecto irregular das larvas, bem como opérculos escurecidos, afundados e/ou perfurados nos favos.

A Iagro orienta os produtores a manterem seus apiários/meliponários registrados e a notificarem imediatamente qualquer suspeita ou ocorrência da doença. Medidas preventivas e de controle são essenciais para reduzir o impacto da CPE.