IBGE indica que o MS teve menor taxa de desocupação em 8 anos

A fábrica da Suzano em Ribas abre milhares de vagas / Chico Ribeiro/ Governo do MS

Mato Grosso do Sul teve menor taxa de desocupação em 8 anos. Dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) indica o percentual de 4%. A taxa baixa de desocupação significa que o número de pessoas sem nenhum tipo de trabalho em MS é a menor do Brasil. Porém, há um crescimento do número de informais e donos de negócios.

A pesquisa feita em 2022, diz que além do MS também estão no ranking os estados do Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina. Esses estados, encerraram o ano de 2022 com uma taxa de desocupação abaixo de 4%. Os índices foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Os estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Amapá continuam com taxas acima de 10%.

Os números positivos do mercado de trabalho de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia podem ser explicados pelo bom desempenho do agronegócio nos últimos anos, divulgou o Estadão. Isso ajuda a estimular toda a economia local.

Conforme o portal, o agronegócio beneficia também os setores ligados a ele, como produção de máquinas. Em 2023, por exemplo, a expectativa é a de que o País colha uma safra recorde de grãos, alcançando 298 milhões de toneladas, um crescimento de 13,3% em relação a 2022 (34,9 milhões de toneladas).

No Estado, a celulose virou a bola da vez. A fábrica da Suzano abre milhares de vagas. Em Ribas do Rio Pardo, cidade do interior, a 94 km de Campo Grande, houve uma grande demanda após a instalação da fábrica.

Tanto, que a cidade, com cerca de 25 mil habitantes, está recebendo milhares de trabalhadores vindos de outras regiões para suprir a necessidade de mão de obra.

A operação da fábrica deve começar no segundo semestre do próximo ano. Há previsão de 10 mil empregos serem criados diretamente no município.