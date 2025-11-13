Acessibilidade

13 de Novembro de 2025 • 17:23

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

IBGE: Safra de grãos em 2026 deve cair 3,7%

Projeção é de 332,7 milhões de toneladas, após recorde histórico em 2025

Redação

Publicado em 13/11/2025 às 16:49

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A soja é destaque positivo e pode bater novo recorde / Foto: Wenderson Araujo/Trilux

O primeiro prognóstico do IBGE para a safra nacional de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas de 2026 aponta uma produção de 332,7 milhões de toneladas, queda de 3,7% (12,9 milhões de toneladas a menos) em relação a 2025. O levantamento inclui, pela primeira vez, a canola e o gergelim, culturas que vêm ganhando espaço no país.

A safra de 2025 havia sido estimada em 345,6 milhões de toneladas, um recorde histórico, com alta de 18,1% sobre 2024. A área colhida naquele ano chegou a 81,5 milhões de hectares, crescimento de 3,1% frente a 2024. Arroz, milho e soja seguem como os principais produtos, somando 92,6% da produção nacional.

Para 2026, o IBGE aponta reduções expressivas nas estimativas de milho (-9,3%), sorgo (-11,6%), arroz (-6,5%), algodão (-4,8%) e trigo (-3,7%). Em contrapartida, a soja deve crescer 1,1%, atingindo 167,7 milhões de toneladas e mantendo-se como carro-chefe do agronegócio brasileiro.

A produção deve aumentar no Rio Grande do Sul (22,6%) e no Paraná (2,4%), mas cair em estados como Mato Grosso (-9,8%), Mato Grosso do Sul (-12,2%) e Goiás (-7,8%). A área total a ser colhida em 2026 deve crescer 1,1%, chegando a 81,5 milhões de hectares, com leves altas nas lavouras de milho, soja e trigo.

Entre os principais cultivos, o milho deve totalizar 128,4 milhões de toneladas, puxado pela queda de 11,6% na segunda safra. Já o arroz deve produzir 11,8 milhões de toneladas, retração de 6,5%. A produção de feijão, somando as três safras, deve ficar em 3 milhões de toneladas, suficiente para atender o consumo interno.

A soja é destaque positivo e pode bater novo recorde, chegando a 167,7 milhões de toneladas, com leve aumento de área e produtividade. Já o sorgo deve cair para 4,6 milhões de toneladas, redução de 11,6% frente a 2025.

O IBGE destaca que a safra recorde de 2025 foi favorecida por condições climáticas favoráveis na maior parte das regiões produtoras, com restrições mais severas de chuva apenas no Rio Grande do Sul. O cenário para 2026, porém, indica ajustes de produtividade após o ciclo excepcional do ano anterior.

Na distribuição regional, o Centro-Oeste segue líder nacional, concentrando mais da metade da produção de grãos, seguido por Sul e Sudeste. Mesmo com a leve retração prevista, o país deve continuar entre os maiores produtores de alimentos do mundo.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Governo federal reajusta auxílio-alimentação de servidores em 17,5%

Economia

Evento do Sicredi conecta produtores e investidores no coração do Pantanal

Economia

Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil

Receita paga nesta sexta lote da malha fina do Imposto de Renda

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

UEMS e Receita firmam parceria para reutilizar lixo eletrônico na educação

Economia

Fechamento de frigorífico em Nioaque é decisão empresarial

Publicidade

Economia

Alface crespa e batata-doce lideram queda de preços na Ceasa-MS

ÚLTIMAS

Evento

Feira da Estação é cancelada devido à previsão chuva em Aquidauana

Evento seria realizado nesta quinta-feira (13), mas nova data será divulgada

Polícia

Polícia desarticula esquema de aliciamento de adolescentes em MS

Investigações revelam uso de aplicativos de mensagem e promessas de dinheiro e presentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo