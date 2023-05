IFMS de Aquidauana abre inscrições para seleção de projetos de negócios

Unidade IFMS / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para seleção de projetos de negócios destinados a integrarem o programa de aceleração nas unidades da Incubadora Mista e Social de Empresas.

Confirme o IFMS, programa busca dar condições para que as ideias propostas se tornem negócios viáveis e escaláveis em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A atuação compreende desde a fase de investigação – período em que as ideias inovadoras são estimuladas, desenvolvidas com profundidade e o potencial analisado – até a primeira venda do negócio.

Durante o período, serão preparados protótipos que tenham condições de ingressar e crescer no mercado como um produto, processo ou serviço; formação empreendedora; e expansão da rede de contatos dos estudantes com empresas/instituições para firmarem parcerias (networking).

Os selecionados receberão apoio da incubadora para a validação do projeto, design, produção de protótipos até a primeira venda. O valor total disponibilizado é de R$ 40 mil, para até dez propostas.

Inscrições – Podem ser feitas até dia 11 de junho, por meio do endereço eletrônico correspondente à unidade TecnoIF no Sistema Bússola. O acesso pode ser feito pela Central de Seleção, onde está publicado o edital de abertura.

As inscrições são abertas a estudantes e servidores que desejem participar do programa, de maneira individual, em duplas ou em equipes, e tenham interesse em criar um negócio inovador a partir de um problema, necessidade ou oportunidade identificada no mercado.

O processo de apresentação e seleção das propostas está dividido em duas etapas. A primeira delas é a recepção e pré-seleção de propostas, de acordo com os indicadores e critérios de avaliação relacionados no edital de abertura. A segunda consiste na avaliação e contração das propostas.

A seleção será conduzida pelas coordenações locais das unidades TecnoIF, responsáveis pelo processo interno em cada campus e submissão das propostas. A previsão é de que o resultado final seja divulgado em 15 de junho.

*Com assessoria de imprensa.