Indígenas do Buritizinho participam de curso de aproveitamento da mandioca

Mulheres durante as aulas / Divulgação

Aldeia Buritizinho encerrou ma terça-feira (7) as aulas do curso de “Beneficiamento da Mandioca”. Durante dois dias, um grupo de mulheres teve a oportunidade de aprender a trabalhar com os subprodutos da mandioca.

Ofertado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e SENAR, o curso atendeu um pedido da comunidade indígena e, também, em indicação do vereador Anderson Meireles.

“O objetivo do curso é preparar e qualificar as mulheres para gerar renda e, também, para que saibam usufruir ainda mais dessa raiz, encontrada com facilidade na região”, frisou o vereador Anderson Meireles.

O curso foi ministrado pela instrutora do SENAR, Neiva Misso e aconteceu na cozinha da Igreja Assembleia de Deus Missionária Indígena, onde foram preparados diferentes quitutes, tais como: coxinhas, chips e beju da mandioca, polvilho, tapioca e conserva da casca da mandioca.