Indústria de MS gerou 1,5 mil novos postos de trabalho

O conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura de 1.501 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul em abril, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems. O número é resultado de 8.245 contratações e 6.744 demissões.

“Já no acumulado de janeiro a abril, são 7.377 vagas abertas pela indústria, resultante de 35.642 contratações e 28.265 demissões, alcançando uma participação de 40% do total de vagas abertas no estado no período indicado”, afirmou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

As atividades industriais que mais abriram vagas no mês de abril: obras de infraestrutura (+435), abate de bovinos (+195), fabricação de álcool (+179), construção de edifícios (+121), instalações e serviços especializados para construção (+93), fabricação de celulose (+86), abate de suínos (+80), atividades de apoio à extração de minério de ferro (+60) e fabricação de brinquedos e jogos recreativos (+58).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a abril: obras de infraestrutura (+2.792), instalações e serviços especializados para construção (+1.214), fabricação de álcool (+806), abate de bovinos (+736), construção de edifícios (+596), atividades de apoio à extração de minério de ferro (+356), fabricação de açúcar (+167), fabricação de celulose (+121), fabricação de brinquedos e jogos recreativos (+114), curtimento e outras preparações de couro (+112), coleta de resíduos (+96), fabricação de óleos vegetais (+76).