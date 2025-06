Indústria eletroeletrônica projeta queda nas vendas no 1º semestre de 2025

Fabio Rodrigues Pozzebom

A indústria eletroeletrônica deve encerrar o primeiro semestre de 2025 com retração de 1% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A projeção é da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), que aponta como principais causas a piora nas condições de crédito, o aumento da inflação e a instabilidade econômica do país.

Conforme a entidade, houve queda nas vendas de produtos da Linha Marrom (como TVs e sistemas de som), Linha Branca (como geladeiras e máquinas de lavar) e, principalmente, da Linha Portátil — que inclui fritadeiras elétricas, ventiladores e aspiradores automáticos. Esta última, que representa 66% do setor, registrou queda de 6%.