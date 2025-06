Indústria reduz número de empregos pela primeira vez em 18 meses

Impulsionada pelo aumento dos juros e pela queda na demanda, a indústria brasileira reduziu o número de empregos pela primeira vez em 18 meses. Segundo a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta sexta-feira (6) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o número de postos de trabalho recuou 0,4% em abril, na comparação com março.

Essa é a primeira queda mensal no emprego industrial desde setembro de 2023. Ainda assim, entre janeiro e abril de 2025, o total de empregos no setor registra alta de 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Conforme a CNI, o mercado de trabalho na indústria responde de forma mais lenta às mudanças no cenário econômico. Mesmo com a alta dos juros desde o ano passado, o setor vinha mantendo crescimento no emprego por 17 meses consecutivos, impulsionado por uma demanda ainda aquecida. No entanto, com a desaceleração da demanda, o indicador estagnou em março e caiu em abril.

Massa salarial e rendimento

Apesar da queda nos empregos, o setor apresentou sinais positivos no rendimento dos trabalhadores. A massa salarial — valor total pago aos empregados da indústria — cresceu 4,4% em abril, revertendo as quedas de fevereiro (-0,3%) e março (-2,5%). Ainda assim, no acumulado do ano, o indicador apresenta recuo de 1,3% em relação ao último quadrimestre de 2024.

O rendimento médio por trabalhador (incluindo salários, indenizações e participação nos lucros) teve alta de 5% em abril. Porém, o valor ainda está 2,5% abaixo do patamar registrado no fim do ano passado.

O número de horas trabalhadas na produção praticamente não variou, com leve queda de 0,3% em abril. No acumulado de janeiro a abril, o indicador mostra crescimento de 0,9% frente aos últimos quatro meses de 2024.

Faturamento e capacidade instalada

Outros dados da pesquisa evidenciam o impacto da alta dos juros sobre o desempenho da indústria. O faturamento real (ajustado pela inflação) da indústria de transformação caiu 0,8% em abril, após retração de 2,1% em março. Ainda assim, o setor acumula alta de 2,4% nos quatro primeiros meses de 2025.

A utilização da capacidade instalada também recuou, após quatro meses de estabilidade. Em abril, o índice caiu 0,6 ponto percentual, atingindo 77,9%. No acumulado do ano, a queda é de 1 ponto percentual em relação à média do último quadrimestre de 2024.

A pesquisa Indicadores Industriais é realizada desde 1992, em parceria com as federações estaduais da indústria. Juntas, elas representam mais de 90% do produto industrial do país.

