Inflação desacelera em junho, mas energia elétrica pesa no bolso

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,24% em junho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (10) pelo IBGE. É a quarta queda consecutiva do indicador, influenciada principalmente pela redução nos preços dos alimentos.

Foi a primeira vez em nove meses que o grupo "alimentação e bebidas" registrou queda (-0,18%). O recuo foi puxado por itens como ovo de galinha (-6,58%), arroz (-3,23%) e frutas (-2,22%), graças ao bom desempenho da safra atual, que aumentou a oferta e reduziu os preços. A alimentação fora de casa também desacelerou, com alta de 0,46%, ante 0,58% em maio.

Por outro lado, o que mais pressionou a inflação no mês foi a conta de luz. Com a volta da bandeira tarifária vermelha patamar 1, que adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, a energia elétrica subiu 2,96%, com impacto de 0,12 ponto percentual no IPCA. Se a energia fosse retirada do cálculo, o índice teria ficado em 0,13%.

Apesar da desaceleração mensal, o IPCA acumula alta de 5,35% nos últimos 12 meses, permanecendo pelo sexto mês seguido acima do teto da meta do governo (4,5%).

Transportes e difusão

O grupo de transportes teve alta de 0,27%, puxado pelo aumento no preço do transporte por aplicativo (13,77%), apesar da queda nos combustíveis (-0,42%). O índice de difusão — que mede o quanto a alta de preços está espalhada entre os itens pesquisados — foi de 54%, o menor desde julho de 2024.

INPC

O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos. Em junho, o INPC foi de 0,23% e acumula alta de 5,18% em 12 meses. Esse índice é usado como base para reajustes salariais de várias categorias.

