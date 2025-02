Inflação dos alimentos desacelera para 0,61%

Carrinho de compras / Reprodução

A prévia da inflação de fevereiro mostra desaceleração nos preços dos alimentos, ou seja, subiram menos do que em janeiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) indica que, neste mês, houve alta de 0,61%, a menor desde setembro de 2024 (0,05%).



A informação foi divulgada nesta terça-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O IPCA-15 funciona como prévia da inflação oficial e o IPCA é a inflação oficial.



Ambos os índices levam em consideração uma cesta de produtos e serviços para famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos.



A diferença é que os preços são pesquisados antes mesmo de acabar o mês de referência, justamente para servir como prévia. Em relação a divulgação atual, o período de coleta foi de 15 de janeiro a 12 de fevereiro.



Veja como se comportou o preço dos alimentos nos últimos seis meses, de acordo com o IPCA-15:

Fevereiro 2025: 0,61%

Janeiro 2025: 1,06%

Dezembro 2024: 1,47%

Novembro 2024: 1,34%

Outubro 2024: 0,87%

Setembro 2024: 0,05%



Preocupação

A inflação dos alimentos tem sido uma das principais preocupações do governo. Entre os fatores que têm elevado o custo figuram questões climáticas.



O IPCA-15 de fevereiro mostrou que os alimentos tiveram impacto de 0,14 ponto percentual (p.p.) no índice geral. O IBGE mostrou que a alimentação no domicílio subiu 0,63%, abaixo do registrado em janeiro, 1,10%.



Os principais aumentos foram da cenoura (17,62%) e café moído (11,63%). Entre as quedas, destacam-se a batata-inglesa (-8,17%), arroz (-1,49%) e frutas (-1,18%).



A alimentação fora do domicílio desacelerou de 0,93% para 0,56% em fevereiro. Dentro deste subgrupo, a refeição (0,43%) e o lanche (0,77%) tiveram variações inferiores às observadas no mês anterior (0,96% e 0,98%, respectivamente).



Doze meses

Apesar da desaceleração dentro do IPCA-15 de fevereiro, a inflação dos alimentos no acumulado de 12 meses está acima da inflação geral.



Enquanto o IPCA-15 soma 4,96%, o grupo alimentos e bebidas registra 7,12%. Em janeiro, o acumulado dos alimentos era de 7,49%. Em dezembro, chegou a 8%.



Veja as principais influências de itens alimentícios no IPCA-15 de fevereiro:



Altas

Café moído: 11,63%

Refeição: 0,43%



Baixas



Batata-inglesa: -8,17%

Arroz: -1,49%

Banana-d'água: -4,98%

Óleo de soja: -1,96%

Limão: -17,35%

Leite longa vida: -0,67%