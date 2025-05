Inflação dos alimentos recua com medidas do governo

Lula Marques/Agência Brasil

Entre os itens que apresentaram queda de preço estão o arroz (-4%), o feijão preto (-7%), os ovos de galinha (-2%), frutas (-2%) e tomate (-7%). Fávaro ressaltou que as ações do governo têm sido eficazes sem recorrer a medidas extremas ou intervencionistas.

“O governo agiu com responsabilidade. Reduzimos a zero a alíquota de importação de produtos em escassez ou com preços elevados. As medidas foram cautelosas, mas já estão surtindo efeito”, afirmou o ministro.

Fávaro rebateu críticas que classificaram as ações como insuficientes. “Não se trata de pirotecnia. Estamos equilibrando o mercado com serenidade e responsabilidade, sem taxações ou restrições à exportação”, acrescentou.

Expansão de mercados



O ministro também destacou o avanço das exportações brasileiras por meio da abertura de 381 novos mercados. Além de produtos tradicionais como soja, milho e algodão, Fávaro citou a recente autorização para exportação de DDG (subproduto do etanol de milho) para a China e de material genético bovino para países como Índia e Camarões.

“Estamos gerando oportunidades em diversas cadeias produtivas do país. Essa estratégia amplia nossa competitividade no mercado global e valoriza a produção nacional”, disse.

Gripe aviária sob controle



Ao ser questionado sobre os casos de gripe aviária registrados no Rio Grande do Sul, o ministro garantiu que a situação está sob controle. Segundo ele, das 21 investigações em andamento, apenas 11 permanecem ativas atualmente. “De 160 mercados abertos para a carne de frango brasileira, 128 seguem operando normalmente”, afirmou.

O Ministério da Agricultura negocia com os países que impuseram restrições para limitar eventuais embargos apenas à área afetada, preservando o restante da produção nacional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!