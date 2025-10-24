Inflação prévia de outubro desacelera para 0,18%, aponta IBGE

Transportes puxam alta do IPCA-15, mas índice mostra perda de ritmo em relação a setembro
Habitação registrou desaceleração expressiva / Marcello Casal Jr. / Agência Brasil
A prévia da inflação de outubro apresentou alta de 0,18%, uma desaceleração de 0,30 ponto percentual em relação a setembro, quando o indicador havia subido 0,48%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados nesta quinta-feira (24) pelo IBGE.
O resultado mostra que, embora o índice continue em campo positivo, a inflação perdeu força. No acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 3,94% e, nos últimos 12 meses, a variação é de 4,94%, abaixo dos 5,32% observados nos 12 meses anteriores. Em outubro de 2024, a taxa havia sido de 0,54%.
Entre os grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco dos nove tiveram alta no mês: Transportes (0,41%), Vestuário (0,45%), Despesas pessoais (0,42%), Saúde e cuidados pessoais (0,24%), Habitação (0,16%) e Educação (0,09%). Já Artigos de residência (-0,64%), Comunicação (-0,09%) e Alimentação e bebidas (-0,02%) registraram queda.
O grupo Transportes, responsável pelo maior impacto no índice do mês (0,08 ponto percentual), foi impulsionado pela alta dos combustíveis (1,16%) e das passagens aéreas (4,39%). Entre os combustíveis, etanol (3,09%), gasolina (0,99%) e óleo diesel (0,01%) subiram, enquanto o gás veicular teve queda de 0,40%.
Energia elétrica pesa menos no bolso
O grupo Habitação registrou desaceleração expressiva, passando de 3,31% em setembro para 0,16% em outubro. A principal contribuição negativa veio da energia elétrica residencial (-1,09%), após o fim da bandeira verde e a retomada da bandeira tarifária vermelha patamar 1, que adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Por outro lado, o gás de botijão (1,44%) e o aluguel residencial (0,95%) tiveram aumento.
O grupo Alimentação e bebidas variou -0,02%, influenciado pela queda dos preços da cebola (-7,65%), ovo de galinha (-3,01%), arroz (-1,37%) e leite longa vida (-1,00%). As altas ficaram por conta do óleo de soja (4,25%) e das frutas (2,07%). A alimentação fora do domicílio também desacelerou, de 0,36% em setembro para 0,19% em outubro.
Entre as 11 áreas pesquisadas, sete tiveram aumento de preços. A maior variação foi registrada em Goiânia (1,30%), impulsionada pelas fortes altas do etanol (23,80%) e da gasolina (10,36%). Já o menor resultado ocorreu em Belém (-0,14%), onde houve queda no preço do açaí (-6,77%) e do frango inteiro (-3,55%).
Os preços usados no IPCA-15 foram coletados entre 16 de setembro e 13 de outubro de 2025, comparados com o período de 15 de agosto a 15 de setembro de 2025. O indicador abrange famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país, além de Brasília e Goiânia.
A próxima divulgação do IPCA-15, referente a novembro, está prevista para o dia 26 do mesmo mês.
