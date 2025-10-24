Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 21:22

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Inflação prévia de outubro desacelera para 0,18%, aponta IBGE

Transportes puxam alta do IPCA-15, mas índice mostra perda de ritmo em relação a setembro

Redação

Publicado em 24/10/2025 às 14:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Habitação registrou desaceleração expressiva / Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

A prévia da inflação de outubro apresentou alta de 0,18%, uma desaceleração de 0,30 ponto percentual em relação a setembro, quando o indicador havia subido 0,48%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados nesta quinta-feira (24) pelo IBGE.

O resultado mostra que, embora o índice continue em campo positivo, a inflação perdeu força. No acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 3,94% e, nos últimos 12 meses, a variação é de 4,94%, abaixo dos 5,32% observados nos 12 meses anteriores. Em outubro de 2024, a taxa havia sido de 0,54%.

Entre os grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco dos nove tiveram alta no mês: Transportes (0,41%), Vestuário (0,45%), Despesas pessoais (0,42%), Saúde e cuidados pessoais (0,24%), Habitação (0,16%) e Educação (0,09%). Já Artigos de residência (-0,64%), Comunicação (-0,09%) e Alimentação e bebidas (-0,02%) registraram queda.

O grupo Transportes, responsável pelo maior impacto no índice do mês (0,08 ponto percentual), foi impulsionado pela alta dos combustíveis (1,16%) e das passagens aéreas (4,39%). Entre os combustíveis, etanol (3,09%), gasolina (0,99%) e óleo diesel (0,01%) subiram, enquanto o gás veicular teve queda de 0,40%.

Energia elétrica pesa menos no bolso

O grupo Habitação registrou desaceleração expressiva, passando de 3,31% em setembro para 0,16% em outubro. A principal contribuição negativa veio da energia elétrica residencial (-1,09%), após o fim da bandeira verde e a retomada da bandeira tarifária vermelha patamar 1, que adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Por outro lado, o gás de botijão (1,44%) e o aluguel residencial (0,95%) tiveram aumento.

O grupo Alimentação e bebidas variou -0,02%, influenciado pela queda dos preços da cebola (-7,65%), ovo de galinha (-3,01%), arroz (-1,37%) e leite longa vida (-1,00%). As altas ficaram por conta do óleo de soja (4,25%) e das frutas (2,07%). A alimentação fora do domicílio também desacelerou, de 0,36% em setembro para 0,19% em outubro.

Entre as 11 áreas pesquisadas, sete tiveram aumento de preços. A maior variação foi registrada em Goiânia (1,30%), impulsionada pelas fortes altas do etanol (23,80%) e da gasolina (10,36%). Já o menor resultado ocorreu em Belém (-0,14%), onde houve queda no preço do açaí (-6,77%) e do frango inteiro (-3,55%).

Os preços usados no IPCA-15 foram coletados entre 16 de setembro e 13 de outubro de 2025, comparados com o período de 15 de agosto a 15 de setembro de 2025. O indicador abrange famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país, além de Brasília e Goiânia.

A próxima divulgação do IPCA-15, referente a novembro, está prevista para o dia 26 do mesmo mês.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Economia

Caixa credencia revendedoras para o programa Gás do Povo

Economia

Limão Taiti e tomate têm queda nos preços na Ceasa-MS nesta semana

Hortifrutis doados pela Ceasa em MS matam a fome e viram adubo para a comunidade

Preço da banana-prata cai 6,6%, mas abacate sobe quase 12% na Ceasa-MS

Rota dos alimentos: saiba de onde vem os produtos mais vendidos na Ceasa-MS

Economia

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira

Publicidade

Economia

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir de terça-feira

ÚLTIMAS

Polícia

Mais de 40 famílias têm ligações clandestinas de energia retiradas em Anastácio

Operação da Energisa e Polícia Militar no bairro Tarumã combate irregularidades que colocavam moradores em risco

Polícia

PRF apreende 546 kg de maconha e recupera carro roubado na BR-262

Droga era transportada em um Jeep Renegade roubado em Goiás

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo