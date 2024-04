Inscrições abertas: prêmio de segurança distribuirá R$ 35 mil por melhores práticas

Lançamento das inscrição / Divulgação

Serão selecionados três projetos por estado consorciado, com prêmios de R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Todos receberão um certificado de reconhecimento. Além disso, o primeiro lugar na classificação geral será premiado com R$ 20 mil e um pacote de viagem para uma região do Brasil, com direito a acompanhante, no valor de R$ 15 mil.

Poderão participar servidores públicos civis e militares, assim como aos empregados públicos das administrações direta ou indireta dos entes federativos consorciados do Consórcio Brasil Central, desde que mantenham vínculo ativo até a data de inscrição do projeto. Os interessados poderão efetuar as inscrições tanto individualmente quanto em grupos de até três integrantes.

Seguem abaixo as categorias em que os projetos deverão ser inscritos:

· Inovação Tecnológica;

· Prevenção do Crime;

· Integração e Cooperação;

· Policiamento de Proximidade e Humanizado;

· Redução da Criminalidade Violenta;

· Segurança Cibernética;

· Promoção da Justiça e Direitos Humanos;

· Resposta a Desastres e Emergências;

· Engajamento Comunitário;

· Capacitação e Desenvolvimento Profissional;

· ODS 16 (ONU) Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

O Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública do Brasil Central visa incentivar e reconhecer o esforço contínuo dos profissionais que trabalham incansavelmente para promover uma segurança pública eficaz na região, estimulando a criação e implementação de políticas públicas eficientes e inovadoras que contribuam para a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e seguem disponíveis até 15 de julho de 2024, às 23h59 (horário de Brasília). Conforme a organização, o envio dos projetos é exclusivamente online, por meio do site oficial do Consórcio Brasil Central.

Os interessados devem acessar o edital e o formulário de inscrição.

