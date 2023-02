Inscrições para artistas no FIC Pantanal são prorrogadas para 5 de março

São diversas vertentes da arte no edital / Foto: Renê Marcio Carneiro/PMC

O prazo para se inscrever no FIC (Fundo de Investimentos Culturais) Pantanal 2023 foi prorrogado para 5 de março. A publicação foi divulgada na edição de quinta-feira (23) do Diário Oficial de Corumbá. O serão destinados R$ 145.650,00 para o fomento da produção cultural corumbaense em suas mais diversas manifestações.

As propostas, acompanhadas de toda a documentação pertinente, deverão ser obrigatoriamente entregues à Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, sendo que as inscrições serão recebidas em duas etapas (presencial e eletronicamente).

Na forma on-line, o interessado deve se inscrever por esse link e preencher o formulário. Já a etapa presencial, o artista deve entregar a lista de documentos exigidas no edital da proposta de interesse e entregar no Museu Casa do Dr. Gabi, localizado na Rua Cuiabá, nº 1181, Centro, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

A publicação da homologação do resultado final do FIC Pantanal 2023 está programada para o dia 03 de abril. O período para execução do projeto é de seis meses. Os projetos a serem financiados pelo FIC Pantanal, além de incentivarem a produção cultural no município de Corumbá, deverão ser obrigatoriamente enquadrados em um dos campos e setores criativos abaixo relacionados:

Patrimônio; Patrimônio Cultural; Arquivos; Museus; Centros/Espaços de Memória;

Expressão cultural: Artesanato; Culturas populares; Culturas indígenas; Culturas afro-brasileiras; Artes Visuais; Gastronomia/Culinária;

Espetáculo: Dança; Música; Circo; Teatro;

Audiovisual, livro e literatura : Cinema e Vídeo; Publicações e Mídias Impressas; Ações de fomento ligadas à cadeia do livro, leitura, literatura e bibliotecas, incluindo a narração/contação de história;

Criação; Moda; Design; Arte Digital;

Artes integradas: Bandas de Percussão; Fanfarras; Atividades com dois ou mais setores envolvidos.

O Edital Nº 001/2023 foi publicado no DIOCORUMBÁ no dia 20 de janeiro.