27 de Outubro de 2025 • 23:08

Economia

INSS inicia pagamentos de outubro nesta segunda-feira

Beneficiários devem conferir o número final do cartão para saber o dia do depósito

Redação

Publicado em 27/10/2025 às 21:19

Os pagamentos de até um salário-mínimo seguem até 7 de novembro / Divulgação/ INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciou nesta segunda-feira (27) o pagamento dos benefícios e auxílios referentes ao mês de outubro, conforme o calendário divulgado no início do ano. O órgão alerta os segurados para que fiquem atentos às datas de depósito, que variam de acordo com o número final do cartão de benefício.

Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve considerar apenas o último número antes do traço. Por exemplo, se o número for 0105-8, o dígito final a ser considerado é 5.

Os pagamentos de até um salário-mínimo começaram nesta segunda-feira e seguem até 7 de novembro. Já os benefícios acima do piso nacional serão pagos entre 3 e 7 de novembro.

Calendário para quem recebe até 1 salário-mínimo:

  • Final 1 – 27 de outubro
  • Final 2 – 28 de outubro
  • Final 3 – 29 de outubro
  • Final 4 – 30 de outubro
  • Final 5 – 31 de outubro
  • Final 6 – 3 de novembro
  • Final 7 – 4 de novembro
  • Final 8 – 5 de novembro
  • Final 9 – 6 de novembro
  • Final 0 – 7 de novembro

Calendário para quem recebe acima de 1 salário-mínimo:

  • Finais 1 e 6 – 3 de novembro
  • Finais 2 e 7 – 4 de novembro
  • Finais 3 e 8 – 5 de novembro
  • Finais 4 e 9 – 6 de novembro
  • Finais 5 e 0 – 7 de novembro

Para consultar o número do cartão ou o valor do benefício, o cidadão pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS e clicar na opção “Extrato de pagamento”. Também é possível obter informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, com atendimento eletrônico disponível 24 horas por dia.

