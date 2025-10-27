INSS inicia pagamentos de outubro nesta segunda-feira

Beneficiários devem conferir o número final do cartão para saber o dia do depósito
Os pagamentos de até um salário-mínimo seguem até 7 de novembro / Divulgação/ INSS
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciou nesta segunda-feira (27) o pagamento dos benefícios e auxílios referentes ao mês de outubro, conforme o calendário divulgado no início do ano. O órgão alerta os segurados para que fiquem atentos às datas de depósito, que variam de acordo com o número final do cartão de benefício.
Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve considerar apenas o último número antes do traço. Por exemplo, se o número for 0105-8, o dígito final a ser considerado é 5.
Os pagamentos de até um salário-mínimo começaram nesta segunda-feira e seguem até 7 de novembro. Já os benefícios acima do piso nacional serão pagos entre 3 e 7 de novembro.
Calendário para quem recebe até 1 salário-mínimo:
Calendário para quem recebe acima de 1 salário-mínimo:
Para consultar o número do cartão ou o valor do benefício, o cidadão pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS e clicar na opção “Extrato de pagamento”. Também é possível obter informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, com atendimento eletrônico disponível 24 horas por dia.
