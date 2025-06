Investimentos em infraestrutura devem alcançar R$ 277,9 bilhões em 2025

Tânia Rego

Os investimentos em infraestrutura no Brasil devem chegar a R$ 277,9 bilhões em 2025, segundo estimativa divulgada nesta sexta-feira (13) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O valor representa um crescimento de 4,2% em relação ao total investido no ano passado.

O analista da CNI Ramon Cunha destacou que o país ainda investe pouco no setor. “Em algumas áreas, o investimento é insuficiente até para cobrir a depreciação dos ativos. Isso se reflete em estradas mal conservadas, fornecimento instável de energia, falhas nos serviços de telecomunicação, além da precariedade no saneamento básico”, afirmou.

A expectativa é de que os setores com maior avanço nos aportes sejam o de saneamento básico e o de transportes. A iniciativa privada deve responder por 72,2% dos investimentos, mantendo a predominância observada desde 2019.

Para a CNI, superar as deficiências da infraestrutura é essencial para que o Brasil se torne mais competitivo no cenário global. O estudo divulgado pela entidade destaca obstáculos como entraves regulatórios, lentidão no licenciamento ambiental e a insuficiência dos investimentos públicos.

Entre as recomendações da CNI estão: transformar os investimentos em infraestrutura em política de Estado, aprimorar a governança dos projetos, aumentar os aportes públicos com responsabilidade e focar em projetos de maior retorno social.

A entidade também defende critérios mais rigorosos para a escolha de projetos públicos e parcerias público-privadas, maior segurança jurídica para atrair o capital privado, melhor regulação do setor, maior participação do mercado de capitais e fortalecimento do papel do BNDES como estruturador de projetos sustentáveis.

Por fim, a CNI propõe a expansão gradual dos investimentos em infraestrutura até que se atinja um patamar mínimo de 4% do PIB, considerado adequado para o desenvolvimento sustentável do país.

