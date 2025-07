Ipea propõe imposto maior para super-ricos

Reuters/Adriano Machado/Direitos Reservados

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) propôs, nesta quinta-feira (17), a criação de um Imposto Global Mínimo de 14% para contribuintes com renda mensal acima de R$ 50 mil. A medida permitiria isentar do Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês.

A proposta, apresentada na Carta de Conjuntura do instituto, prevê uma alíquota superior à do Projeto de Lei 1087/2025, do governo federal, que estabelece uma cobrança progressiva de até 10% para quem recebe acima de R$ 1,2 milhão por ano — cerca de 0,7% dos contribuintes.

Segundo o técnico Pedro Humberto Carvalho, autor do estudo, a proposta do Ipea difere do projeto em tramitação ao considerar a renda total do contribuinte, incluindo dividendos, bônus, restituições e benefícios hoje isentos. Além disso, a tributação incorporaria as contribuições previdenciárias oficiais, que pesam mais sobre quem ganha menos.

“A ideia é corrigir distorções. Os super-ricos pagam proporcionalmente menos do que a classe média. A média da alíquota efetiva para essa faixa de renda já é de 14%, então não faz sentido que os mais ricos paguem apenas 10%”, afirma o pesquisador.

Arrecadação e justiça tributária

Se implementada, a medida pode gerar R$ 145,6 bilhões em arrecadação extra, elevando a participação do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 3,1% para 4,3% do PIB brasileiro — nível próximo ao de países como Uruguai, Polônia e Eslováquia.

Ainda assim, a carga continuaria abaixo da média das economias avançadas da OCDE, de 8,5%.

O estudo também critica brechas na legislação atual que permitem que pessoas de alta renda paguem menos tributos por meio de estratégias como o uso de pessoas jurídicas para recebimentos isentos.

Mudança de domicílio e fundos de pensão

O Ipea aponta riscos como a fuga de capitais, com mudança de domicílio fiscal para países com impostos mais baixos. Como solução, propõe um imposto de saída de 25% sobre ganhos de capital ainda não realizados, ou uma taxa sobre o patrimônio de 3%.

Também defende a revisão da tributação sobre lucros de empresas, fundos de pensão e aluguéis, além da limitação das deduções com despesas médicas — que, sem teto, beneficiam os mais ricos e representaram R$ 26,7 bilhões em gastos tributários em 2024.

Carvalho propõe substituir o modelo atual por um crédito tributário fixo ou proporcional à idade, permitindo inclusive a dedução de gastos com medicamentos — o que beneficiaria usuários do SUS que precisam arcar com remédios não fornecidos pelo sistema público.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!