IPTU 2025: 3ª parcela vence na segunda-feira em Anastácio

Contribuintes devem ficar atentos para evitar juros
Cidade de Anastácio / O Pantaneiro
A Prefeitura de Anastácio lembra aos contribuintes que o prazo para pagamento da terceira parcela do IPTU 2025 vence nesta segunda-feira, dia 11 de agosto. A quitação em dia do tributo é fundamental para evitar a cobrança de juros e garantir a regularidade fiscal dos imóveis.
Os recursos arrecadados com o Imposto Predial e Territorial Urbano são destinados a investimentos diretos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e demais serviços públicos.
Em caso de dúvidas ou necessidade de segunda via do boleto, os moradores podem procurar o Setor de Arrecadação, localizado na Rua 27 de Julho, nº 1390, no Centro de Anastácio. O atendimento também pode ser feito pelo telefone (67) 3245-1400.
