Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 15:36

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

IPTU 2025: 3ª parcela vence na segunda-feira em Anastácio

Contribuintes devem ficar atentos para evitar juros

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 15:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cidade de Anastácio / O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio lembra aos contribuintes que o prazo para pagamento da terceira parcela do IPTU 2025 vence nesta segunda-feira, dia 11 de agosto. A quitação em dia do tributo é fundamental para evitar a cobrança de juros e garantir a regularidade fiscal dos imóveis.

Os recursos arrecadados com o Imposto Predial e Territorial Urbano são destinados a investimentos diretos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e demais serviços públicos.

Em caso de dúvidas ou necessidade de segunda via do boleto, os moradores podem procurar o Setor de Arrecadação, localizado na Rua 27 de Julho, nº 1390, no Centro de Anastácio. O atendimento também pode ser feito pelo telefone (67) 3245-1400.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio Ambiente

Desmatamento na Amazônia sobe 4%, mas ainda é o segundo menor da série histórica

Economia

Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho

Economia

Senado aprova isenção de IR para quem ganha até dois salários-mínimos

Receita libera consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda nesta quinta

Ipea propõe imposto maior para super-ricos

Saiba o que acontece com quem não declara o Imposto de Renda

Economia

Preço do morango recua na Ceasa-MS

Publicidade

Economia

MS registra saldo positivo de 2.709 empregos

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48

Gratuito

Curso Novo Olhar do Detran-MS tem 100% de aprovação

O Novo Olhar oferece um acompanhamento mais individualizado, respeitando as diferentes realidades e vivências dos alunos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo