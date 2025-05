IPVA 2025: prazo para pagamento da última parcela vence nesta sexta-feira em MS

Trânsito em MS / Ilustrativa

A última parcela do IPVA 2025 vence nesta sexta-feira, 30 de maio, em Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS) alerta os proprietários de veículos sobre a importância de ficar atento ao prazo para evitar juros, multas e restrições administrativas.

Em comparação com 2024, quando o IPVA arrecadou R$ 1,18 bilhão, o número de contribuintes que optaram pelo pagamento à vista com desconto aumentou. Neste ano, 405.539 proprietários quitaram o imposto integralmente, contra 390.736 no ano anterior.

Segundo o secretário de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira, os recursos arrecadados com o IPVA são fundamentais para a manutenção de serviços como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. “Ao cumprir com sua responsabilidade, o cidadão contribui diretamente para o bem-estar coletivo e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O IPVA é uma das principais fontes de receita vinculada do Estado. Metade do valor arrecadado é repassada aos municípios, o que fortalece especialmente as cidades do interior, que dependem desses recursos para investir em áreas como saúde básica, transporte escolar, pavimentação e iluminação pública.

A arrecadação atual representa quase 80% do total obtido em 2024, evidenciando um aumento na adimplência e no planejamento financeiro por parte dos contribuintes. A maior adesão ao pagamento à vista também demonstra o interesse em aproveitar os descontos oferecidos.

O pagamento do IPVA pode ser feito de diversas formas: via Pix, em bancos credenciados, caixas eletrônicos, lotéricas (para valores de até R$ 1 mil), internet banking e nos postos de atendimento Fácil, em Campo Grande, das 8h às 16h. Para emitir o boleto (DAEMS), basta acessar o portal e-Fazenda: https://eservicos.sefaz.ms.gov.br.

Contribuintes que optaram pelo parcelamento devem gerar o boleto para quitação da última parcela. Já os que possuem débitos de anos anteriores podem parcelar a dívida em até dez vezes, desde que o valor ainda não tenha sido inscrito em dívida ativa.

É importante lembrar que o pagamento do IPVA é obrigatório para o licenciamento, transferência ou registro de veículos. A inadimplência pode gerar sanções administrativas, como multas e bloqueios junto aos órgãos de trânsito.

