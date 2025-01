Itens da cesta básica apresentam variação de até 200% em Campo Grande

Pesquisa do Procon-MS / Foto: Kleber Clajus

Pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul identificou que o quilo da cebola apresenta variação de preço de até 200,5% entre supermercados de Campo Grande. O item, que compõe a cesta básica, é um dos 28 monitorados entre os dias 20 e 22 de janeiro em 14 estabelecimentos.

O quilo da cebola no Jardim Canguru é comercializado por R$ 1,99, ante os R$ 5,98 na Vila Cruzeiro. Já entre os produtos de limpeza, o detergente Ypê teve variação de até 193,28%, sendo vendido por R$ 1,99 na Moreninha II e R$ 3,49 no Jardim Canguru e Vila Santa Luzia.

Também foram verificadas variações no quilo do tomate (107,77%), do alho (72,72%), de marcas de fubá mimoso de 1 kg (110,22%), biscoito de maisena de 350 g (78,53%), papel higiênico (76,24%) e chá mate (66,85%).

No ano passado, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o custo da cesta básica aumentou em todas as capitais brasileiras e Campo Grande esteve na lista das maiores elevações acumuladas (10,41%). O valor estimado para a compra do conjunto de bens alimentícios básicos no município foi de R$ 770,35.

A pesquisa completa pode ser consultada no site do Procon Mato Grosso do Sul com valores, produtos e estabelecimentos visitados. Preços podem ter sido alterados em período posterior ao levantamento. Cliquei aqui.

*Com info5mações da Comunicação Procon-MS