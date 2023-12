Já fez sua aposta? Mega-Sena sorteará R$ 550 milhões na Mega da Virada

Cartela de aposta da virada / Agência Brasil

O sonho de virar milionário segue o coração dos brasileiros em mais uma Mega da Virada, que sorteará R$ 550 milhões no dia 31 de dezembro.

As apostas para a Mega-Sena da Virada podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de 31 de dezembro, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. No ano passado, a Mega-Sena da Virada sorteou R$ 541,9 milhões, com o prêmio dividido em cinco apostas.